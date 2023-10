Les mercredis « histo » – Chez le médecin à la Commanderie d’Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche, 25 octobre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Les mercredis « histo » – Chez le médecin à la Commanderie d’Arville.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Histo Wednesdays? At the doctor’s at the Commanderie d’Arville

¿Miércoles de Historia? En el médico de la Commanderie d’Arville

Mittwochs « histo »? Beim Arzt in der Commanderie d’Arville

Mise à jour le 2023-10-09 par ADT41