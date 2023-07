Balade en attelage de chevaux percherons à Arville 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche, 13 juillet 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Lysiane Bonnouvrier, la « Bergère du Perche », propose aux visiteurs des balades en attelage, au départ de la Commanderie d’Arville. Après une présentation du cheval percheron réalisée dans la cour de la commanderie, Lysiane invite les participants à partir en excursion à bord de sa calèche.

Jeudi 2023-07-13 10:30:00 fin : 2023-08-17 15:30:00. 12 EUR.

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Lysiane Bonnouvrier, the « Shepherdess of the Perche », offers visitors carriage rides departing from the Commanderie d?Arville. After a presentation of the Percheron horse in the courtyard of the Commanderie, Lysiane invites participants to take a ride in her horse-drawn carriage

Lysiane Bonnouvrier, la « Pastora del Perche », ofrece a los visitantes paseos en carruaje que parten de la Commanderie d’Arville. Tras una presentación del caballo percherón en el patio de la Commanderie, Lysiane invita a los participantes a salir de excursión en su coche de caballos

Lysiane Bonnouvrier, die « Bergère du Perche », bietet Besuchern Ausflüge mit dem Pferdegespann an, die von der Commanderie d’Arville aus starten. Nach einer Präsentation des Percheron-Pferdes im Hof der Kommandantur lädt Lysiane die Teilnehmer zu einem Ausflug mit ihrer Kutsche ein

Mise à jour le 2023-06-29 par ADT41