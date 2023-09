Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville 1, allée de la Commanderie – Arville Couëtron-au-Perche, 16 septembre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Visite aux flambeaux à la Commanderie d’Arville. Les portes de la commanderie templière sont exceptionnellement ouvertes certaines soirées….

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:45:00. 5 EUR.

1, allée de la Commanderie – Arville

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Torchlight visit to the Commandery of Arville. The doors of the Templar Commandery are exceptionally open on certain evenings…

Visita con antorchas a la Comandancia de Arville. Las puertas de la Comandancia de los Templarios se abren excepcionalmente en ciertas noches…

Besuch bei Fackeln in der Commanderie d’Arville. Die Türen der Templer-Komturei sind an bestimmten Abenden ausnahmsweise geöffnet…

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Collines du Perche