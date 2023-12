Soli-Décrue pour les Sinistrés des Inondations à la Chartreuse 1 allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Catégories d’Évènement: Neuville-sous-Montreuil

fin : 2023-12-16 . Soli-décrue à la Chartreuse de Neuville

Concert pour les sinistrés du Montreuillois

Samedi 16 décembre 2023

Plusieurs concerts sont prévus pour soutenir les sinistrés des inondations dans tout le Montreuillois.

Avec en programmation :

– Tiger Balm

– Tchiky Boom Power

– Nos Chœurs Solidaires

– Les Elfes du Nord

– La Mèche

– Chez Marcel Entrée : 5€ – Ouverture des portes : 15h30

Places Limitées

Informations : fduvieuxbourg@gmail.com .

1 allée de la Chartreuse

Neuville-sous-Montreuil 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

