Poésie de papier 1 allée de la bibliothèque La Chapelle-Saint-Laurent, 22 novembre 2023, La Chapelle-Saint-Laurent.

La Chapelle-Saint-Laurent,Deux-Sèvres

Laissez-vous porter par l’imaginaire et la poésie… Réalisez des personnages et autres petits objets à partir de matériaux de récupération… pour ensuite les mettre en scène.

À partir de 8 ans, sur réservation..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 12:00:00. EUR.

1 allée de la bibliothèque Bibliothèque

La Chapelle-Saint-Laurent 79430 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Let yourself be carried away by imagination and poetry? Create characters and other small objects from recycled materials? and put them on stage.

Ages 8 and up, by reservation.

¿Dejarse llevar por la imaginación y la poesía? Crea personajes y otros pequeños objetos con materiales reciclados… y luego ponlos en escena.

A partir de 8 años, previa reserva.

Lassen Sie sich von der Phantasie und der Poesie tragen? Erstellen Sie Figuren und andere kleine Objekte aus Abfallmaterialien, um sie anschließend in Szene zu setzen.

Ab 8 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

