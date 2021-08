Lyon Théâtre de l'Uchronie Métropole de Lyon, Rhône 1 air 2 violons Théâtre de l’Uchronie Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Robe de taffetas et costume noir, c’est bien à un concert classique que les violonistes nous invitent. Mais voilà, rien ne se passe comme prévu. Le concert prend alors des airs clownesques, émaillé d’événements inattendus, drôles et poétiques qui transporte le public, initié ou néophyte, dans un univers délicieusement décalé. Le duo s’affranchit très vite des étiquettes, proposant une balade virtuose dans le grand répertoire mais aussi jazz, ou encore la musique irlandaise… Du bonheur pour les yeux et les oreilles ! Avec : Mise en scène – Patricia Thevenet Sur scène – Caroline Cuzin-Rambaud, Jason Henoc Création lumière – Alain Penet

Plein tarif – 15 euros Tarif réduit – 10 euros (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, uniquement sur présentation d’un justificatif)

Un concert qui prend des airs clownesques, émaillé d'événements inattendus, drôles et poétiques qui transporte le public, initié ou néophyte, dans un univers délicieusement décalé

Théâtre de l'Uchronie
19 rue de Marseille 69007 Lyon

2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T21:45:00;2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T21:45:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:45:00;2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T21:45:00

