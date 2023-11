Bal Renaissance 1 à 3 rue des Minimes Tours, 3 février 2024, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Organisé par l’association Musica Ficta en partenariat avec le CRR de Tours. Avec le Département de Musique Ancienne du CRR de Tours et la participation de la compagnie Outre mesure et ses invités

Pas de réservation, billetterie sur place à partir de 20h00.

Samedi 2024-02-03 21:00:00 fin : 2024-02-03 00:00:00. EUR.

1 à 3 rue des Minimes

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Organized by the Musica Ficta association in partnership with the CRR de Tours. With the Early Music Department of the CRR de Tours and the participation of the Outre mesure company and guests

No reservations, tickets on site from 8:00 p.m

Organizado por la asociación Musica Ficta en colaboración con el CRR de Tours. Con el departamento de música antigua del CRR de Tours y la participación de la compañía Outre mesure y sus invitados

Sin reserva previa, entradas disponibles in situ a partir de las 20.00 h

Organisiert von der Vereinigung Musica Ficta in Partnerschaft mit dem CRR Tours. Mit der Abteilung für Alte Musik des CRR de Tours und der Teilnahme der Kompanie Outre mesure und ihrer Gäste

Keine Reservierung, Kartenverkauf vor Ort ab 20.00 Uhr

Mise à jour le 2023-11-22 par Tours Val de Loire Tourisme