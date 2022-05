1/4 Finale Coupe SABOUREAU Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Rendez-vous au stade Paul Drevin de St Maixent l'École pour la réception de Bessines ASPTT en coupe Saboureau ! 
21 mai 2022 – Coup d'envoi à 19h 
Entrée 3 € 
Des buvettes seront disponibles sur place (grillades, snacks, boissons) 
Un ticket de tombola vous sera offert avec le ticket d'entrée. À gagner : 
- 2 places pour le zoo de Beauval 
- Un panier garni 
- 2 places pour un match des Chamois Niortais 
Amicale Saint-Martin

