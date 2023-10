Pour le meilleur et pour le pire 1/3 rue Roger Salengro Bully-les-Mines, 12 novembre 2023, Bully-les-Mines.

Bully-les-Mines,Pas-de-Calais

Une comédie de Jean Franco et Benjamin Massard avec Booder, Rebecca Hampton et quatre comédiens..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

1/3 rue Roger Salengro

Bully-les-Mines 62160 Pas-de-Calais Hauts-de-France



A comedy by Jean Franco and Benjamin Massard with Booder, Rebecca Hampton and four actors.

Comedia de Jean Franco y Benjamin Massard protagonizada por Booder, Rebecca Hampton y cuatro actores.

Eine Komödie von Jean Franco und Benjamin Massard mit Booder, Rebecca Hampton und vier Komikern.

