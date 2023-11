Heure du conte 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan, 6 décembre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Les conteurs amateurs de l’Espace Xavier Rousseau vous invitent au pays des contes d’ici et d’ailleurs. Chaque premier mercredi du mois, ils vous proposent de découvrir un nouveau thème. Petits et grands repartiront avec des histoires plein les oreilles et avec la clé de la maison des contes… (tout public à partir de 5 ans).

2023-12-06 16:00:00 fin : 2023-12-06 . .

1-3 rue des Rédemptoristes Médiathèque Francois Mitterrand

Argentan 61200 Orne Normandie



The amateur storytellers of the Espace Xavier Rousseau invite you to the land of tales from here and elsewhere. Every first Wednesday of the month, they invite you to discover a new theme. Young and old alike will leave with stories in their ears and with the key to the house of tales… (all public from 5 years old)

Los narradores aficionados del Espacio Xavier Rousseau le invitan al país de los cuentos de aquí y de otros lugares. Cada primer miércoles del mes, te invitan a descubrir un nuevo tema. Pequeños y mayores saldrán con historias en los oídos y la llave de la casa de los cuentos… (todos los públicos a partir de 5 años)

Die Amateurmärchenerzähler des Espace Xavier Rousseau laden Sie in das Land der Märchen von hier und anderswo ein. Jeden ersten Mittwoch im Monat bieten sie Ihnen die Möglichkeit, ein neues Thema zu entdecken. Groß und Klein werden mit Geschichten in den Ohren und mit dem Schlüssel zum Haus der Märchen nach Hause gehen… (alle Zuschauer ab 5 Jahren)

Mise à jour le 2023-11-15 par Argentan Intercom