EXPOSITION – LE MONDE ENCHANTÉ DE JEAN MORETTE 1-3 rue des Récollets, 1 février 2023, Metz.

Les Archives municipales de Metz rendent hommage à cet artiste lorrain aux nombreux talents dans une exposition présentant un échantillon de sa collection particulière composée de documents d’archives, dessins originaux, illustrations, gravures, livres, photographies, matériel et bien plus encore.

Célèbre illustrateur lorrain, Jean Morette (1911-2002) est reconnu pour ses innombrables dessins, parus dans la presse et dans de nombreux ouvrages. Il s’est attaché à présenter la Lorraine sous toutes ses facettes à travers un véritable panorama des coutumes et légendes régionales mais aussi des scènes de vie quotidienne. Dessinateur, aquarelliste, auteur, illustrateur, cet instituteur avait pour ambition de transmettre le savoir et d’instruire en s’amusant.. Tout public

Vendredi 2023-02-01 à ; fin : 2023-04-14 . 0 EUR.

1-3 rue des Récollets LES RÉCOLLETS

Metz 57000 Moselle Grand Est



The Municipal Archives of Metz pay tribute to this multi-talented artist from Lorraine in an exhibition presenting a sample of his private collection of archival documents, original drawings, illustrations, engravings, books, photographs, materials and much more.

Jean Morette (1911-2002), a famous illustrator from Lorraine, is known for his countless drawings, which have appeared in the press and in numerous books. He endeavored to present Lorraine in all its facets through a true panorama of regional customs and legends but also scenes of daily life. Draughtsman, watercolorist, author, illustrator, this teacher had the ambition to transmit knowledge and to educate while having fun.

Los Archivos Municipales de Metz rinden homenaje a este polifacético artista lorenés en una exposición que presenta una muestra de su colección privada de documentos de archivo, dibujos originales, ilustraciones, grabados, libros, fotografías, material y mucho más.

Jean Morette (1911-2002), famoso ilustrador de Lorena, es conocido por sus innumerables dibujos, que han aparecido en la prensa y en numerosos libros. Se esforzó por presentar Lorena en todas sus facetas a través de un verdadero panorama de costumbres y leyendas regionales, así como de escenas de la vida cotidiana. Dibujante, acuarelista, autor e ilustrador, la ambición de este profesor era transmitir conocimientos y educar divirtiéndose.

Die Stadtarchive von Metz ehren diesen vielseitigen lothringischen Künstler in einer Ausstellung, die einen Querschnitt seiner besonderen Sammlung zeigt, die aus Archivdokumenten, Originalzeichnungen, Illustrationen, Drucken, Büchern, Fotografien, Material und vielem mehr besteht.

Der berühmte lothringische Illustrator Jean Morette (1911-2002) ist für seine unzähligen Zeichnungen bekannt, die in der Presse und in zahlreichen Büchern erschienen sind. Sein Ziel war es, Lothringen in all seinen Facetten darzustellen, indem er ein wahres Panorama der regionalen Bräuche und Legenden, aber auch Szenen aus dem täglichen Leben schuf. Als Zeichner, Aquarellist, Autor und Illustrator hatte dieser Lehrer den Ehrgeiz, Wissen zu vermitteln und mit Spaß zu lehren.

