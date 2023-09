Marché aux truffes 1-3 rue des Minimes Tours, 29 décembre 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

La trufficulture a toujours existé en Touraine en particulier dans le bassin du Richelais.

Compte tenu de la qualité de ses sols et de son climat, l’Indre & Loire est l’un des départements Français producteurs de truffes Tuber Melanosporum..

Vendredi 2023-12-29 09:30:00 fin : 2023-12-29 14:00:00. EUR.

1-3 rue des Minimes

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Truffle growing has always existed in Touraine, particularly in the Richelais basin.

Thanks to the quality of its soils and climate, Indre & Loire is one of France’s leading producers of Tuber Melanosporum truffles.

La truficultura existe desde siempre en Touraine, en particular en la cuenca del Richelais.

Gracias a la calidad de su suelo y su clima, Indre y Loira es uno de los departamentos franceses productores de trufa Tuber Melanosporum.

Die Trüffelzucht hat in der Touraine schon immer existiert, insbesondere im Becken des Richelais.

Aufgrund der Qualität seiner Böden und seines Klimas ist das Departement Indre & Loire eines der französischen Departements, in denen die Trüffel Tuber Melanosporum angebaut wird.

Mise à jour le 2023-09-26 par Tours Val de Loire Tourisme