Salon zen et créations 1-3 rue de Normandie Vieux-Thann, 4 novembre 2023, Vieux-Thann.

Vieux-Thann,Haut-Rhin

Un salon qui réunit 40 professionnels du bien-être (massages, énergéticiens(ne)s, thérapeutes, …), et créateurs, pour un week-end plein de surprises et de découvertes..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

1-3 rue de Normandie

Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



A show that brings together 40 wellness professionals (massage therapists, energy specialists, therapists, etc.) and designers, for a weekend full of surprises and discoveries.

El salón reúne a 40 profesionales del bienestar (masajistas, especialistas en energía, terapeutas, etc.) y diseñadores en un fin de semana lleno de sorpresas y descubrimientos.

Eine Messe, auf der 40 Wellness-Profis (Massagen, Energetiker/innen, Therapeuten, …) und Kreative zusammenkommen, um ein Wochenende voller Überraschungen und Entdeckungen zu verbringen.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay