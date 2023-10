Grande vente de Noël – Jeux et jouets d’occasion 1-3 cour des platanes – Espace mont phau Bayeux, 4 novembre 2023, Bayeux.

Bayeux,Calvados

La ludothèque vous propose une grande vente de jeux et jouets d’occasion au profit de l’association afin de renouveler les stocks. Pas de restauration sur place, vente en continu sur la journée. Petits prix = joli cadeau pour la hotte du père Noël..

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 17:30:00. .

1-3 cour des platanes – Espace mont phau Ludothèque de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie



The toy library is holding a big sale of second-hand games and toys to raise funds for the association. No catering on site, continuous sales throughout the day. Low prices = great gifts for Santa Claus.

La ludoteca organiza una gran venta de juegos y juguetes de segunda mano para recaudar fondos para la asociación. No hay servicio de comidas in situ, sólo venta continua durante todo el día. Precios bajos = grandes regalos para la bolsa de Papá Noel.

Die Ludothek bietet Ihnen einen großen Verkauf von gebrauchten Spielen und Spielsachen zugunsten des Vereins an, um die Bestände zu erneuern. Keine Verpflegung vor Ort, Verkauf den ganzen Tag über. Kleine Preise = schönes Geschenk für den Sack des Weihnachtsmanns.

