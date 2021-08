Troyes Gare SNCF de Troyes Aube, Troyes 1, 2, Troyes partez ! Performance de danse hip-hop par la Compagnie Guetapens Gare SNCF de Troyes Troyes Catégories d’évènement: Aube

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Performance de danse hip hop : la Compagnie Guetapens vous attend pour un départ immédiat (Interprète : Taka Yorn – Chorégraphe : Audrey Gallochat). Danseurs de break autodidactes, Audrey & Taka (A’T) ont investi les plus grands battles et scènes, dont « La France a un Incroyable Talent » et « Marrakech du rire ». Aujourd’hui, l’ADN de la compagnie est le spectacle vivant : shows et créations chorégraphiques. Direction artistique : Audrey Gallochat [www.compagnieguetapens.fr](http://www.compagnieguetapens.fr)

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:07:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:07:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:07:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:07:00

