1/2 Journée animation pêche Laruns Laruns Catégories d’évènement: Laruns

Pyrénées-Atlantiques

1/2 Journée animation pêche Laruns, 29 juillet 2022, Laruns. 1/2 Journée animation pêche Laruns

2022-07-29 08:30:00 – 2022-07-29 11:30:00

Laruns Pyrénées-Atlantiques 1/2 journée, initiation pêche sur le lac de Bious-Artigues, encadrée par un guide pêche diplomé. Achat des pass pêche à l’Office de Tourisme de Laruns. 1/2 journée, initiation pêche sur le lac de Bious-Artigues, encadrée par un guide pêche diplomé. Achat des pass pêche à l’Office de Tourisme de Laruns. +33 5 59 05 31 41 1/2 journée, initiation pêche sur le lac de Bious-Artigues, encadrée par un guide pêche diplomé. Achat des pass pêche à l’Office de Tourisme de Laruns. Fabien Marian

Laruns

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Laruns, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Laruns Adresse Ville Laruns lieuville Laruns Departement Pyrénées-Atlantiques

Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laruns/

1/2 Journée animation pêche Laruns 2022-07-29 was last modified: by 1/2 Journée animation pêche Laruns Laruns 29 juillet 2022 Laruns Pyrénées-Atlantiques

Laruns Pyrénées-Atlantiques