1/2 finale d’ENTREnSCÈNE ENTRESSEN Istres, vendredi 12 avril 2024.

1/2 finale d’ENTREnSCÈNE ENTRESSEN Istres Bouches-du-Rhône

3ème édition ENTREnSCÈNE 2024 Prix du talent musical local

3éme édition de ce prix musical et déjà 110 groupes inscrits. Les 8 groupes sélectionnés (7 par le jury et 1 par le public) se présentent en live sur 2 soirées.

4 groupes par soirée jugés sur la scène et devant le public en prévision de la grande finale le 22 juin en prolongation de la fête de la musique ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-13

ENTRESSEN Centre d’Animation Pierre Miallet

Istres 13118 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement 1/2 finale d’ENTREnSCÈNE Istres a été mis à jour le 2024-02-08 par Office de Tourisme d’Istres