1/2 finale championnats de france de Triathlon ( jeunes) Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois

Indre-et-Loire

1/2 finale championnats de france de Triathlon ( jeunes) Chemillé-sur-Indrois, 21 mai 2022, Chemillé-sur-Indrois. 1/2 finale championnats de france de Triathlon ( jeunes) Chemillé-sur-Indrois

2022-05-21 – 2022-05-21

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Chemillé-sur-Indrois 8ème édition du Triath’Loches avec 3 courses dans la journée du samedi. Le dimanche les 1/2 finales des Championnats de France de Triathlon (JEUNES) avec 7 courses programmées de Benjamin à Junior. 8ème édition du Triath’Loches avec 3 courses dans la journée du samedi. Le dimanche les 1/2 finales des Championnats de France de Triathlon (JEUNES) avec 7 courses programmées de Benjamin à Junior. juliencrespin5@gmail.com +33 6 63 54 64 53 https://www.loches37triathlon.fr/ 8ème édition du Triath’Loches avec 3 courses dans la journée du samedi. Le dimanche les 1/2 finales des Championnats de France de Triathlon (JEUNES) avec 7 courses programmées de Benjamin à Junior. Chemillé-sur-Indrois

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Chemillé-sur-Indrois, Indre-et-Loire Autres Lieu Chemillé-sur-Indrois Adresse Ville Chemillé-sur-Indrois lieuville Chemillé-sur-Indrois Departement Indre-et-Loire

1/2 finale championnats de france de Triathlon ( jeunes) Chemillé-sur-Indrois 2022-05-21 was last modified: by 1/2 finale championnats de france de Triathlon ( jeunes) Chemillé-sur-Indrois Chemillé-sur-Indrois 21 mai 2022 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire