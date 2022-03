“1, 2, 3… Nature” – Programme 2022 Vandoncourt, 12 mars 2022, Vandoncourt.

“1, 2, 3… Nature” – Programme 2022 Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

2022-03-12 – 2022-12-17 Damassine 23 Rue des Aiges

Vandoncourt Doubs Vandoncourt

L’agenda « 1, 2, 3… Nature » est conçu par le service de sensibilisation à l’environnement de Pays de Montbéliard

Agglomération.

Il s’adresse aux habitants, afin de partager des savoirs et savoir-faire, tout en valorisant le cadre de vie et les équipements de l’agglomération.

Ces sorties s’inscrivent pleinement dans la démarche de transition écologique de l’agglomération, matérialisée notamment par son Plan climat air énergie territorial.

Ainsi, les thématiques sont variées et font la part belle à la Damassine, maison de la nature et des vergers à Vandoncourt, qui accueille chaque année plus de 12 000 visiteurs.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

> Programme en téléchargement ci-dessous

accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com +33 3 81 94 45 60 http://www.agglo-montbeliard.fr/environnement/education-et-sensibilisation/sorties-123-nature.html

L’agenda « 1, 2, 3… Nature » est conçu par le service de sensibilisation à l’environnement de Pays de Montbéliard

Agglomération.

Il s’adresse aux habitants, afin de partager des savoirs et savoir-faire, tout en valorisant le cadre de vie et les équipements de l’agglomération.

Ces sorties s’inscrivent pleinement dans la démarche de transition écologique de l’agglomération, matérialisée notamment par son Plan climat air énergie territorial.

Ainsi, les thématiques sont variées et font la part belle à la Damassine, maison de la nature et des vergers à Vandoncourt, qui accueille chaque année plus de 12 000 visiteurs.

Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

> Programme en téléchargement ci-dessous

Damassine 23 Rue des Aiges Vandoncourt

dernière mise à jour : 2022-02-25 par