1, 2, 3 me voilà !, un spectacle musical pour les tout-petits proposé par la compagnie La Voix qui danse La Médiathèque Orléans, mercredi 20 mars 2024.

1, 2, 3 me voilà !, un spectacle musical pour les tout-petits proposé par la compagnie La Voix qui danse Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance placée sous le thème « Viens, je t’emmène », ce spectacle est une invitation au voyage, le début d’une promenade inspirée par un enfant. Mercredi 20 mars, 10h30 La Médiathèque Sur inscription au 02 38 68 45 45.

Dans ce spectacle musical, tout est rond et fragile, tulle de « vent » et tapis léger, tout est blanc et silence… Un peu comme sur la neige avant les premiers pas, immaculée. Angéline Riès raconte en chantant et fait apparaître une douceur, une respiration, une sensibilité qui suspendent le temps. À chaque étape on s’écoute, on s’agrandit ensemble, on prépare la sortie… ça bouge, ça se déplace, ça chante, ça fait des bruits, ça cloche, ça sonne, on réagit, on s’émotionne, on rit, on s’étonne. Les rythmes s’égrènent jusqu’au bout des lèvres.

Durée : 30 min – De 18 mois à 6 ans.

Sur inscription au 02 38 68 45 45.

La Médiathèque Médiathèque Gambetta, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

gratuit