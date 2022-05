1, 2, 3 Familles, 14 mai 2022, .

1, 2, 3 Familles

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 18:00:00

EUR La Communauté de Communes vous donne rendez-vous à 1, 2, 3 Familles, à la Maison du Temps Libre et à la Maison de la petite enfance à Pouillon.

Jeu, numérique et aventure !

Venez créer, explorer et jouer en famille lors de cette nouvelle édition autour du jeu et du partage ! Atelier sensoriel, poterie, peinture, spectacles pour petits et grands, construction de fusées, géocaching, parcours aventure, casino… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

La Communauté de Communes vous donne rendez-vous à 1, 2, 3 Familles, à la Maison du Temps Libre et à la Maison de la petite enfance à Pouillon.

Jeu, numérique et aventure !

Venez créer, explorer et jouer en famille lors de cette nouvelle édition autour du jeu et du partage ! Atelier sensoriel, poterie, peinture, spectacles pour petits et grands, construction de fusées, géocaching, parcours aventure, casino… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

+33 5 58 73 60 03

La Communauté de Communes vous donne rendez-vous à 1, 2, 3 Familles, à la Maison du Temps Libre et à la Maison de la petite enfance à Pouillon.

Jeu, numérique et aventure !

Venez créer, explorer et jouer en famille lors de cette nouvelle édition autour du jeu et du partage ! Atelier sensoriel, poterie, peinture, spectacles pour petits et grands, construction de fusées, géocaching, parcours aventure, casino… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

CCPOA

dernière mise à jour : 2022-05-04 par