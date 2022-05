1, 2, 3 EN CIRQUE !

2022-06-01 – 2022-06-01 Petit Jean a perdu son ballon, il a roulé sous le chapiteau du cirque du village…

En partant à sa recherche, Petit Jean découvre un monde rempli d’artistes, tous plus surprenants les uns que les autres… Découvrez les spectacles de Marionnettes à fils du Théâtre Mariska à Lens !

Le Théâtre Mariska, ce sont des millions de sourires, de clappements de mains et de bons moments que nous partageons avec vous depuis 1984 Petit Jean a perdu son ballon, il a roulé sous le chapiteau du cirque du village…

