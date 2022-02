« 1, 2, 3, Dune ! » Balade contée en famille La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

« 1, 2, 3, Dune ! » Balade contée en famille La Teste-de-Buch, 16 février 2022, La Teste-de-Buch. « 1, 2, 3, Dune ! » Balade contée en famille Route de Biscarrosse – D218 Point accueil et informations La Teste-de-Buch

2022-02-16 – 2022-02-16 Route de Biscarrosse – D218 Point accueil et informations

La Teste-de-Buch Gironde EUR A l’occasion des vacances de février, nous vous proposons de participer à la première balade contée de l’année !

Une belle occasion de découvrir la Dune du Pilat sous un autre regard, en compagnie de notre conteuse Myriam Darmante Conteuse qui enchantera petits et grands par ses contes et légendes locales (sous condition d’une météo favorable.). +33 7 86 79 45 34 A l’occasion des vacances de février, nous vous proposons de participer à la première balade contée de l’année !

Route de Biscarrosse – D218 Point accueil et informations La Teste-de-Buch

