1, 2, 3… Créez: Je crée mon manga

1, 2, 3… Créez: Je crée mon manga, 27 avril 2022, . 1, 2, 3… Créez: Je crée mon manga

2022-04-27 – 2022-04-27 EUR Par Clémentine Roche, les ateliers créatifs “Ailleurs sous la pluie” Tu adores les mangas ? Tu rêves de savoir dessiner comme un vrai mangaka ? Nous t’apprendrons les techniques de dessin manga et tu réaliseras ta première planche ! Matériel à amener : crayons à papier, gomme et feutre noir fin. 8-12 ans- Réservation dès le 12/04. Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos. Par Clémentine Roche, les ateliers créatifs “Ailleurs sous la pluie” Tu adores les mangas ? Tu rêves de savoir dessiner comme un vrai mangaka ? Nous t’apprendrons les techniques de dessin manga et tu réaliseras ta première planche ! Matériel à amener : crayons à papier, gomme et feutre noir fin. 8-12 ans- Réservation dès le 12/04. Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos. Par Clémentine Roche, les ateliers créatifs “Ailleurs sous la pluie” Tu adores les mangas ? Tu rêves de savoir dessiner comme un vrai mangaka ? Nous t’apprendrons les techniques de dessin manga et tu réaliseras ta première planche ! Matériel à amener : crayons à papier, gomme et feutre noir fin. 8-12 ans- Réservation dès le 12/04. Rendez-vous à la médiathèque de Tarnos. libre de droit dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville