1, 2, 3 Couleurs

2022-06-30 10:00:00 – 2022-06-30

7 7 Une, deux, trois couleurs primaires : Jaune, Bleu et rouge,



Quand elles se rencontrent apparaissent vert, violet et orange…



C’est une farandole à la volette de couleurs qui courent, dansent, nous fait rire et voyager sur un arc en ciel qui pétille de flonflons-musettes.



Théâtre Kamishibaï d’ombre pour tout petit

De et avec Stéphane Lefranc

Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 30 juin et 2 juillet.

