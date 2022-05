1, 2, 3 …. Contez La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Catégories d’évènement: 23800

2022-06-04 11:00:00 – 2022-06-04 12:00:00

La Celle-Dunoise 23800 La Celle-Dunoise 23800 La Celle-Dunoise Salle des loisirs, tarifs pass 3 spectacles 7€ pour les enfants/ 18€ pour les adhérents / 25e non adhérents

1 spectacle : 3€ pour les enfants / 7€ pour les adhérents / 10€ pour les non adhérents Spectacle pour les familles “1, 2, 3 ….contez” par la compagnie Catguts ( Livia à la harpe, Marie-Christine au piano, Christophe au violoncelle, Marcello au saxophone et contrebasse).

Le 04/06 à 18h Contes dans la pénombre, le 05/06 à 11h Babar et à 14h Le carnaval des animaux. Salle des loisirs, tarifs pass 3 spectacles 7€ pour les enfants/ 18€ pour les adhérents / 25e non adhérents

