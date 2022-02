1, 2, 3, comptons les Gentianes amères ! Ponts sur Seulles Ponts sur Seulles Catégories d’évènement: Calvados

1, 2, 3, comptons les Gentianes amères !

Ponts sur Seulles, Calvados
2022-08-31, 14:00:00 – 17:00:00

Nous avons besoin de vos yeux pour compter les nombreux pieds de cette petite plante protégée ! Nul besoin de connaissances particulières ! Après une petite formation pour apprendre à reconnaître la Gentiane amère, vous participerez au suivi scientifique annuel de l'espèce.

Contact: a.leonard@cen-normandie.fr

