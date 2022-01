1, 2, 3… CINE! fait son festival Cinéma Le Dunois Beaugency, 6 février 2022, Beaugency.

JARDINS ENCHANTÉS Dimanche 6 février à 11h Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux: jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! JEAN MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES Dimanche 20 février à 11h Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux: jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! VANILLE Mercredi 16 février à 11h Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en rebondissements ! LE GRAND JOUR DU LIÈVRE Jeudi 10 février à 17h (ciné – concert) Programme de 4 courts métrages d’animation de marionnettes. «Les Petits Pois», quand huit petits pois découvrent le monde. «Le Grand jour du Lièvre», ou toute la famille Lapin travaille dur afin que les oeufs soient prêts à temps pour Pâques, «Vaïkiki», quand une truffe au chocolat rencontre une petite meringue rose, et «Le Grain de poussière» ou la vie secrète des grains de poussière…

