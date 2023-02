1, 2, 3… Ciné ! fait son festival Aubigny-sur-Nère OT SAULDRE ET SOLOGNE Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

1, 2, 3… Ciné ! fait son festival
Aubigny-sur-Nère

2023-02-11 – 2023-02-28

Cher Aubigny-sur-Nère Retrouvez le programme en cliquant sur « Visiter le site internet »

Ces séances vous sont proposées avec, souvent, un atelier créatif ou une lecture gratuits, sur inscription auprès du Service culturel de la Ville d’Aubigny-sur-Nère. Ce festival est aussi’occasion de vous proposer un escape game spécial dans votre salle de cinéma : CIN’ESCAPE – A partir de 8 ans (durée : 30 minutes)

Le mercredi 22 février à 14h30

Attention : nombre de place limité. Sur inscription au 02 48 81 50 06. En lien avec l’Association des Cinémas du Centre, l’ATOMIC CINEMA d’Aubigny-sur-Nère participe à l’opération « 123 CINE FAIT SON FESTIVAL ».

Dès le 11 février, un ensemble de films d’animation vous est proposé ! L’occasion de belles séances en famille. +33 2 48 81 50 06 https://www.aubigny-sologne.com/wp-content/uploads/2023/02/Programme-123-Cine-fait-son-festival-2023-1.pdf 1, 2, 3 Ciné

