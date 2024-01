1, 2, 3… Ciné ! Argent-sur-Sauldre, mercredi 28 février 2024.

1, 2, 3… Ciné ! Argent-sur-Sauldre Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28

1,2,3… CINÉ ! C’est la programmation annuelle jeune public en Région Centre. Grâce à l’ACC, nous pouvons proposer aux enfants de découvrir des films variés tout au long de l’année et pour tous les âges.

Des ateliers Ludiques et Pédagogiques liés au cinéma sont proposés et la plupart des séances sont accompagnées d’un goûter.

Février : Nina et le secret du hérisson – à partir de 6 ans

Mars : La colline aux cailloux – à partir de 3 ans

4 EUR.

Cinéma l’Argentis

Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire



