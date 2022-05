1, 2, 3… ABEILLES ! La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay

Loire-Atlantique

1, 2, 3… ABEILLES ! La Chapelle-Launay, 21 juillet 2022, La Chapelle-Launay. 1, 2, 3… ABEILLES ! La Chapelle-Launay

2022-07-21 – 2022-07-21

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique Quand nous pensons environnement et nature, l’abeille vient rapidemment à l’esprit. Pourtant, à y regarder de plus près… c’est quoi UNE abeille ? N’y-a-t’il pas DES abeilles ? nVenez découvrir tous ces pollinisateurs hors pair le temps d’une visite familiale (adaptée au jeune public). nSur réservation, places limitées Une visite adaptée aux plus jeunes pour découvrir le précieux métier des abeilles Quand nous pensons environnement et nature, l’abeille vient rapidemment à l’esprit. Pourtant, à y regarder de plus près… c’est quoi UNE abeille ? N’y-a-t’il pas DES abeilles ? nVenez découvrir tous ces pollinisateurs hors pair le temps d’une visite familiale (adaptée au jeune public). nSur réservation, places limitées La Chapelle-Launay

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay, Loire-Atlantique Autres Lieu La Chapelle-Launay Adresse Ville La Chapelle-Launay lieuville La Chapelle-Launay Departement Loire-Atlantique

La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-launay/

1, 2, 3… ABEILLES ! La Chapelle-Launay 2022-07-21 was last modified: by 1, 2, 3… ABEILLES ! La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay 21 juillet 2022 La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

La Chapelle-Launay Loire-Atlantique