Urgence Disk est la mémoire de l’Usine, un max d’archives, une chaine youTube avec 3100 vidéos, clips, full live, Des milliers de disques vinyles à 70 % Underground, plus de 7000 Cd à 5 frs, T-shirts, badges, stickers, bouquins, Bds soldés à 5frs, DVD à 3 frs ..Un bar très diversifié… le lieu à ouvert il y a déjà 32 années salle d’expo, lieu de showcases, un label avec plus de 300 sorties de disques physiques…. [www.urgencedsik.ch](http://www.urgencedsik.ch) Urgence Disk est la mémoire de l’Usine, un max d’archives, une chaine youTube avec 3100 vidéos, clips, full live, Des milliers de disques vinyles à 70 % Underground, Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction

2022-04-14T17:00:00 2022-04-14T20:00:00;2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T20:00:00;2022-04-16T17:00:00 2022-04-16T20:00:00;2022-04-17T17:00:00 2022-04-17T20:00:00;2022-04-18T17:00:00 2022-04-18T20:00:00

