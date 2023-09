FÊTE DE LA SCIENCE – LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 1 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange, 14 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

ESPACE : SYSTÈME SOLAIRE, ASTRES ET PLANÈTES

Prêt.e pour une exploration des confins de l’univers ? La fête de la Science met le cap sur l’espace. Mystérieux et inaccessible, rejoignez-nous pour découvrir les secrets de notre système solaire.

Nos animations, ateliers et rencontres vous dévoileront l’espace comme vous ne l’avez jamais vu à bord de notre observatoire de l’infini !. Tout public

Samedi 2023-10-14 09:00:00 fin : 2023-10-15 08:00:00. 0 EUR.

1 1 Avenue du Général de Gaulle

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



SPACE: SOLAR SYSTEM, STARS AND PLANETS

Ready to explore the outer reaches of the universe? The Fête de la Science sets its sights on space. Mysterious and inaccessible, join us to discover the secrets of our solar system.

Our events, workshops and meetings will reveal space as you’ve never seen it before, aboard our infinity observatory!

EL ESPACIO: SISTEMA SOLAR, ESTRELLAS Y PLANETAS

¿Listo para explorar los confines del universo? La Fiesta de la Ciencia pone su mirada en el espacio exterior. Misterioso e inaccesible, descubra con nosotros los secretos de nuestro sistema solar.

Nuestros eventos, talleres y encuentros le revelarán el espacio como nunca antes lo había visto, ¡a bordo de nuestro observatorio infinito!

WELTRAUM: SONNENSYSTEM, GESTIRNE UND PLANETEN

Sind Sie bereit für eine Entdeckungsreise in die Weiten des Universums? Das Fest der Wissenschaft nimmt Kurs auf den Weltraum. Entdecken Sie mit uns die Geheimnisse unseres Sonnensystems, das geheimnisvoll und unerreichbar ist.

Unsere Animationen, Workshops und Begegnungen zeigen Ihnen den Weltraum, wie Sie ihn noch nie gesehen haben, an Bord unseres Observatoriums der Unendlichkeit!

Mise à jour le 2023-09-16 par DESTINATION NANCY