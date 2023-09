PAPER SPACE CRAFT 1 1 Avenue du Général de Gaulle Jarville-la-Malgrange, 5 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Jarville-la-Malgrange,Meurthe-et-Moselle

Une histoire graphique de l’exploration spatiale.

Retracer l’histoire de l’exploration spatiale américaine en utilisant des techniques manuelles, c’est l’ambition de Philipe Tytgat avec Paper Space Craft. Grâce à la découpe papier et l’impression par transfert, il résume un fait marquant de chaque mission, comme une performance scientifique, un échec ou une photo… Une aventure humaine et scientifique incroyable, qu’il a vécu tel la découverte d’un grand roman de science-fiction.. Tout public

Vendredi 2023-10-05 09:00:00 fin : 2024-01-07 18:00:00. 0 EUR.

1 1 Avenue du Général de Gaulle Féru des Sciences

Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est



A graphic history of space exploration.

Philipe Tytgat?s ambition with Paper Space Craft is to retrace the history of American space exploration using manual techniques. Using paper-cutting and transfer printing, he summarizes a key fact from each mission, such as a scientific achievement, a failure or a photo? An incredible human and scientific adventure, which he experienced like the discovery of a great science fiction novel.

Una historia gráfica de la exploración espacial.

La ambición de Philipe Tytgat con Paper Space Craft es recorrer la historia de la exploración espacial estadounidense utilizando técnicas manuales. Mediante el recorte de papel y la impresión por transferencia, resume un hecho clave de cada misión, como un logro científico, un fracaso o una foto? Se trata de una increíble aventura humana y científica, que ha vivido como si descubriera una gran novela de ciencia ficción.

Eine grafische Geschichte der Weltraumforschung.

Philipe Tytgat hat sich mit Paper Space Craft zum Ziel gesetzt, die Geschichte der amerikanischen Weltraumforschung mithilfe manueller Techniken nachzuzeichnen. Mithilfe von Papierschnitt und Transferdruck fasst er ein Highlight jeder Mission zusammen, z. B. eine wissenschaftliche Leistung, einen Misserfolg oder ein Foto Ein unglaubliches menschliches und wissenschaftliches Abenteuer, das er wie die Entdeckung eines großen Science-Fiction-Romans erlebt hat.

