1·2·3 soleil · Cie Les mauvaises herbes L’Avant-Scène, 10 novembre 2021, Laval.

L’Avant-Scène, le mercredi 10 novembre à 18:00

Trois lapins, Sylvestre, Isidore, et Marinette pan pan découvrent un jardin. Les carottes fleurissent de partout, c’est l’été. Mais les mois passent et la situation devient préoccupante : les carottes et leurs oreilles commencent à geler. Leur survie est entre leurs pattes. Sur le plateau, trois comédiens incarnent un personnage (un jardinier, un pêcheur, une jeune fille) ayant chacun son double marionnette aux grandes oreilles. Par la parole et la manipulation, ainsi que la musique comme quatrième voix, ils composent ensemble une fable moderne et sensible sur la solidarité face aux difficultés.

8€ · 6€

Théâtre d’objets et formes manipulées au cœur de ce joli conte, qui offre plusieurs niveaux de lecture pour petits et grands.

L’Avant-Scène 29 allée du vieux saint louis, laval Laval Mayenne



