Nokodek est une exposition de création vidéo. Nokodek est un moyen d’apprendre à connaître différentes formes d’expression à travers la vidéo. C’est un espace expérimental de rencontre entre la vidéo, les arts du spectacle, la musique et la performance.

Participation libre 5€ minimum

Rencontre de création vidéo et d’expérimentation sonore. Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

2022-04-09T18:30:00 2022-04-09T22:00:00

