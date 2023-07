Avec les ânes et les chevaux ! 07310 Saint Julien d’Intres Le Chambon-sur-Lignon, 1 juillet 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Pour petits et grands ! un moment unique pour décrypter le langage et le comportement des ânes et des chevaux accompagnés par Ingrid et Jacques, propriétaires des Anes des Monts d’Ardèche..

2023-07-01 17:00:00 fin : 2023-08-26 . .

07310 Saint Julien d’Intres 745 route de Gourgouras

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For young and old alike! A unique opportunity to decipher the language and behavior of donkeys and horses, accompanied by Ingrid and Jacques, owners of Anes des Monts d’Ardèche.

Una oportunidad única para descifrar el lenguaje y el comportamiento de burros y caballos, en compañía de Ingrid y Jacques, propietarios de Anes des Monts d’Ardèche.

Für Groß und Klein! Ein einzigartiger Moment, um die Sprache und das Verhalten von Eseln und Pferden zu entschlüsseln, begleitet von Ingrid und Jacques, den Besitzern der « Anes des Monts d’Ardèche ».

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon