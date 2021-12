Hendaye Borderline Fabrika Hendaye, Pyrénées-Atlantiques 07/01 et 08/01 Anti-Noël Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

07/01 et 08/01 Anti-Noël Borderline Fabrika, 7 janvier 2022, Hendaye. 07/01 et 08/01 Anti-Noël

du vendredi 7 janvier 2022 au samedi 8 janvier 2022 à Borderline Fabrika

La compagnie de théâtre La Machine à Pingouins nous propose un spectacle composé de trois courtes histoires de 15 minutes sur le thème de Noël caracterisées par l’humor noir, l’acidité et l’ironie.

10€ Réservation:

Trois monologues d’humour noir Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:30:00 2022-01-07T21:30:00;2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Borderline Fabrika Adresse 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Ville Hendaye lieuville Borderline Fabrika Hendaye