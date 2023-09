Croissants littéraires 06 route d’Uffer Sigoulès-et-Flaugeac, 13 octobre 2023, Sigoulès-et-Flaugeac.

Sigoulès-et-Flaugeac,Dordogne

La bibliothèque de Sigoulès-et-Flaugeac propose une matinée de croissants littéraires. L’idée est simple : des curieux des livres qui se rencontrent et discutent livres autour d’une boisson chaude !

Au programme de ces rencontres :

– Des nouveautés achetées par la bibliothèque, empruntables en avant-première

– Un tour de table des coups de cœur et des coups de gueule des lecteurs

– La participation à des prix littéraires

– Café, thé et petites douceurs

– Des digressions, des rires et de la bonne humeur !.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

06 route d’Uffer Bibliothèque municipale

Sigoulès-et-Flaugeac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Sigoulès-et-Flaugeac library is organizing a morning of literary croissants. The idea is simple: book-lovers get together to discuss books over a hot drink!

On the program:

– New titles purchased by the library, available for preview borrowing

– A round-table discussion of readers? favorites and pet peeves

– Participation in literary prizes

– Coffee, tea and sweet treats

– Digressions, laughter and good humor!

La biblioteca de Sigoulès-et-Flaugeac organiza una mañana de cruasanes literarios. La idea es sencilla: los amantes de la lectura se reúnen para hablar de libros mientras toman una bebida caliente

En el programa:

– Nuevos libros adquiridos por la biblioteca, con anticipos disponibles para préstamo

– Mesa redonda sobre los libros favoritos de los lectores y los que más les gustan

– Participación en premios literarios

– Café, té y dulces

– Digresiones, risas y buen humor

Die Bibliothek von Sigoulès-et-Flaugeac bietet einen Vormittag lang literarische Croissants an. Die Idee ist einfach: Neugierige Bücherwürmer treffen sich und diskutieren bei einem heißen Getränk über Bücher!

Auf dem Programm dieser Treffen stehen:

– Von der Bibliothek gekaufte Neuerscheinungen, die vorab ausgeliehen werden können

– Eine Diskussionsrunde über die Favoriten und Seitenhiebe der Leser

– Teilnahme an Literaturpreisen

– Kaffee, Tee und kleine Leckereien

– Abschweifungen, Lachen und gute Laune!

Mise à jour le 2023-09-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides