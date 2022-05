06/05 Lander Garro et Eider Rodríguez Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

06/05 Lander Garro et Eider Rodríguez Borderline Fabrika, 6 mai 2022, Hendaye. 06/05 Lander Garro et Eider Rodríguez

Borderline Fabrika, le vendredi 6 mai à 19:00

Présentation des deux derniers livres de Lander Garro et d’Eider Rodriguez: “Feith” et “Eraikuntzarako materiala”. Présentation de livres Borderline Fabrika 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Hendaye La Gare Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T19:00:00 2022-05-06T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Borderline Fabrika Adresse 64 Boulevard de Gaulle, hendaye Ville Hendaye lieuville Borderline Fabrika Hendaye Departement Pyrénées-Atlantiques

Borderline Fabrika Hendaye Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye/

06/05 Lander Garro et Eider Rodríguez Borderline Fabrika 2022-05-06 was last modified: by 06/05 Lander Garro et Eider Rodríguez Borderline Fabrika Borderline Fabrika 6 mai 2022 Borderline Fabrika Hendaye Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques