Le séjour « Sensations Eaux-Vives » permet aux participants de pratiquer des sports aquatiques très spécifiques au milieu montagnard, sports que les jeunes ne pratiquent pas dans leur quotidien . Les activités proposées sont les suivantes : kayak sur le lac d’Eygliers,rafting, hydro-speed,,hot-dog (canoé gonflable deux places) et une 5e séance au choix parmi les quatre activités précédentes. Deux jours de sortie sur la Durance sont également prévus.

Le site d’activités nautiques se situe sur la ville de Guillestre, située à 30 minutes de Vars. Afin de faire découvrir aux jeunes l’expérience du camping, ces derniers dormiront quelques nuits au camping de la commune, située à quelques minutes à pied de la base nautique.

Des activités de découverte de la région sont proposées, avec notamment des randonnées, des montées au sommet en téléphérique ; des activités ludiques et détente sont également au programme, avec notamment une demi-journée dans un parc d’accrobranche

