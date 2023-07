SENSATIONS EQUITATION 05560 VARS SAINTE MARIE Champcella, 22 juillet 2023, Champcella.

SENSATIONS EQUITATION 22 juillet et 4 août 05560 VARS SAINTE MARIE 1081€

Le séjour « Sensations Équitation » est destiné aux jeunes qui souhaite vivre de véritables vacances thématiques autour du cheval et de la pratique de l’équitation.

13 séances d’équitation réparties sur les 13 jours de séjours sont prposées. Ce nombre important de séances permet une véritable découverte de l’animal, permet aux encadrants de prendre le temps d’expliquer les soins nécessaires au cheval, et aux jeunes d’évoluer dans les sorties réalisées, allant de la première montée à la grande randonnée.

Des activités de découverte de la région sont également proposées, avec notamment des randonnées, des montées au sommet en téléphérique ; des activités ludiques et détente et une demi-journée dans un parc d’accrobranche

