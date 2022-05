05 juin – HK en concert à Lille (59) pour le festival Wazemmes l’Accordéon Maison Folie Wazemmes, 5 juin 2022, Lille.

Maison Folie Wazemmes, le dimanche 5 juin à 20:00

**Retrouvez HK et ses musiciens pour un concert gratuit en extérieur, sur le parvis de la Maison Folie Wazemmes, le 5 juin à 20h !** Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage, de musique et de danse :) Programmation de la journée (tous les concerts sont gratuits !) ?12h00 ➡Ouverture des portes ?13h00 ➡ BBQ Espagnol & Karaoké Orchestar SALLE DE SPECTACLE : ? 15h00 ➡ École de Musique de Wazemmes SCÈNE EXTÉRIEURE : ? 16h00 ➡ Tenorin ? 18h00 ➡ Atomic Ladies + Sonia Rekis ? 20h00 ➡ HK ? 22H00 ➡ Sidi Wacho

Entrée libre et gratuite

Sur le parvis de la Maison Folie Wazemmes – accès libre et gratuit !

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



2022-06-05T20:00:00 2022-06-05T21:30:00