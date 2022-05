05/07 Café Citoyen Borderline Fabrika Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

05/07 Café Citoyen Borderline Fabrika, 7 mai 2022, Hendaye.

Borderline Fabrika, le samedi 7 mai à 09:30

Venez rencontrer vos voisins du quartier de la gare autour d'un café. Animations, gratuiterie et échange de services.

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T19:30:00

