Alpes-de-Haute-Provence Balade L’homme et le Loup 04260 Allos Allos, 11 septembre 2023, Allos. Balade L’homme et le Loup 11 septembre – 12 octobre 04260 Allos Adulte : 20 €

Enfant : 16 € (jusqu’à 12 ans). Gratuit – 3 ans

Tarifs famille et groupes me consulter

Engagement privé (groupe de 2 à 10 personnes maximum) : 120€. Revenu d’Italie par le Mercantour, je vous propose de m’accompagner le temps d’une balade dans ce massif sauvage, sur les traces de cet animal mystérieux et souvent méconnu. Guide spécialiste des Alpes du Sud formé sur le loup par les gardes à l’origine de son suivi en France, nous essayerons de démêler ce qui relève du fantasme et de la réalité en allant au plus près de lui, sur son territoire ; comment le loup a-t-il évolué auprès des hommes ? quel est son impact actuel et passé sur les troupeaux de bétail ? comment s’organise une meute, quel territoire contrôle-t-elle ? Retour naturel ou réintroduction ? Où peut-on le trouver actuellement en France et en Europe ? Est-il dangereux pour l’homme ? Nous tenterons de trouver les indices de sa présence lors de notre sortie tout en nous intéressant aux animaux qui cohabitent dans cet espace naturel exceptionnel qu’est le Mercantour : chamois, bouquetins, marmottes, vautours et aigles…

Et même si nous avons peu de chances de l’apercevoir, vous pourrez, à l’issue de notre escapade en montagne, vous faire une opinion éclairée grâce à une meilleure compréhension de cet animal extraordinaire.

Durée : 2h30

Activité organisée par Marc Aynié Rando Terres d’Azur – Organisme public

Activité organisée par Marc Aynié Rando Terres d'Azur – Organisme public

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-lhomme-et-le-loup

2023-09-11T15:30:00+02:00 – 2023-09-11T18:00:00+02:00

