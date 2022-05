04 juin – HK en concert à Evian-les-Bains (74) pour le Festiléman Festiléman, 4 juin 2022, Évian-les-Bains.

**Retrouvez HK et ses musiciens sur la scène du Festiléman le 4 juin, à 20h !** Des chansons conscientes, joyeuses et entraînantes, poétiques et fraternelles, pour un beau moment de partage, de musique et de danse :) Tarifs : accès libre et gratuit. **Le Festiléman :** Cette troisième édition organisée par la ville d’Evian, proposera à nouveau un village avec différents acteurs de la vie sur le Léman. Des concerts, des animations variées et des conférences se succéderont sur 2 jours.

Accès libre et gratuit !

Festiléman Evian-les-Bains 74500 Évian-les-Bains Haute-Savoie



