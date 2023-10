Rendez-vous des tout-petits “Lire, chanter et jouer avec bébé” 04 90 50 67 01 Istres, 18 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Venez lire, chanter, jouer avec votre bébé à la médiathèque d’Entressen.. Familles

2023-11-18 09:45:00 fin : 2023-11-18 . .

04 90 50 67 01 7 rue des intimes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and read, sing and play with your baby at the Entressen media library.

Ven a leer, cantar y jugar con tu bebé en la mediateca de Entressen.

Lesen, singen und spielen Sie mit Ihrem Baby in der Mediathek von Entressen.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Istres