MARCHE OCTOBRE ROSE 03130 Saint-Léger-sur-Vouzance, 22 octobre 2023, Saint-Léger-sur-Vouzance.

Saint-Léger-sur-Vouzance,Allier

Marche et course pour octobre rose contre le cancer du sein.

2023-10-22 10:00:00 fin : 2023-10-22 13:00:00. EUR.

03130 RUE DE L’ECOLE

Saint-Léger-sur-Vouzance 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Walk and run for pink october against breast cancer

Caminar y correr por el octubre rosa contra el cáncer de mama

Wandern und Laufen im Rosa Oktober gegen Brustkrebs

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire