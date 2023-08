Projection documentaire du film Baka 03 place de la mairie Ginestet, 26 septembre 2023, Ginestet.

Ginestet,Dordogne

Les rendez-vous de l’œil lucide en médiathèque (https://www.loeillucide.com/); Projection documentaire « Baka » film de Thierry Knauff (France-1995-55 min)

Dans la forêt équatoriale, au sud-est du Cameroun, vivent les Pygmées Baka. Pour se nommer, les Baka ont choisi un mot de leur langue qui désigne « le geste de l’oiseau qui se pose sur la branche ». Quand les baies de la branche ont été mangées, l’oiseau chante l’arbre pour le remercier. Puis il s’envole vers d’autres arbres. Dans cet environnement dense, nulle trace de civilisation occidentale. La vie y est régie par les rites ancestraux et les nécessités de la survie. Sans commentaire ni explication, Baka nous confronte à une Afrique originelle que l’on croyait disparue, engloutie par les guerres et la marche forcenée vers la civilisation..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 . EUR.

03 place de la mairie Bibliothèque « le petit prince »

Ginestet 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les rendez-vous de l?il lucide en médiathèque (https://www.loeillucide.com/); Screening of the documentary « Baka » by Thierry Knauff (France-1995-55 min)

The Baka Pygmies live in the equatorial forest of southeastern Cameroon. To name themselves, the Baka have chosen a word from their language that designates « the gesture of the bird that lands on the branch ». When the berries on the branch have been eaten, the bird sings to the tree in thanks. Then it flies off to other trees. In this dense environment, there is no trace of Western civilization. Life here is governed by ancestral rites and the necessities of survival. Without comment or explanation, Baka brings us face to face with an original Africa that was thought to have disappeared, swallowed up by wars and the relentless march towards civilization.

Les rendez-vous de l’œil lucide en médiathèque (https://www.loeillucide.com/); Proyección del documental « Baka » de Thierry Knauff (Francia-1995-55 min)

Los pigmeos baka viven en la selva ecuatorial del sureste de Camerún. Para nombrarse a sí mismos, los baka han elegido una palabra de su lengua que hace referencia al « gesto del pájaro que se posa en la rama ». Cuando se ha comido las bayas de la rama, el pájaro canta al árbol en señal de agradecimiento. Luego vuela hacia otros árboles. En este denso entorno no hay rastro de civilización occidental. La vida aquí se rige por los ritos ancestrales y las necesidades de supervivencia. Sin comentarios ni explicaciones, Baka nos pone frente a un África original que se creía desaparecida, engullida por las guerras y la implacable marcha hacia la civilización.

Les rendez-vous de l’l?il lucide en médiathèque (https://www.loeillucide.com/); Dokumentarfilm « Baka » von Thierry Knauff (Frankreich-1995-55 min)

Im Äquatorialwald im Südosten Kameruns leben die Baka-Pygmäen. Um sich selbst zu benennen, haben die Baka ein Wort aus ihrer Sprache gewählt, das « die Geste des Vogels, der sich auf dem Ast niederlässt » bezeichnet. Wenn die Beeren auf dem Ast gefressen wurden, singt der Vogel den Baum an, um ihm zu danken. Dann fliegt er zu anderen Bäumen. In dieser dichten Umgebung gibt es keine Spur von westlicher Zivilisation. Das Leben wird von den Riten der Vorfahren und den Notwendigkeiten des Überlebens bestimmt. Ohne Kommentar oder Erklärung konfrontiert uns Baka mit einem ursprünglichen Afrika, von dem man glaubte, es sei verschwunden und von Kriegen und dem forcierten Marsch in die Zivilisation verschluckt worden.

Mise à jour le 2023-08-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides