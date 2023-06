Église Saint-Martin, Burelles (02) 02140 BURELLES Burelles Burelles Catégories d’Évènement: Aisne

Burelles Église Saint-Martin, Burelles (02) 02140 BURELLES Burelles, 26 juin 2023, Burelles. Église Saint-Martin, Burelles (02) 26 juin et 1 juillet 02140 BURELLES Entrée libre A l’occasion de cette Nuit des églises, la commune de Burelles vous invite à découvrir son église. Des visites guidées auront lieu et les ornements sacerdotaux de la sacristie seront exposés.

Enfin, des chants chorals feront vibrer le coeur de cette belle église Venez nombreux ! 02140 BURELLES 3 Rue de la Fontaine 02140 Burelles Burelles 02140 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 35 93 11 86 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-26T19:00:00+02:00 – 2023-06-26T22:00:00+02:00

2023-07-01T07:30:00+02:00 – 2023-07-01T08:00:00+02:00 Burelles Thiérache Christian Vanneau Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Burelles Autres Lieu 02140 BURELLES Adresse 3 Rue de la Fontaine 02140 Burelles Ville Burelles Departement Aisne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville 02140 BURELLES Burelles

02140 BURELLES Burelles Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/burelles/

Église Saint-Martin, Burelles (02) 02140 BURELLES Burelles 2023-06-26 was last modified: by Église Saint-Martin, Burelles (02) 02140 BURELLES Burelles 02140 BURELLES Burelles 26 juin 2023